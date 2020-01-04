Фото: в летящем рядом с воздушным пространством Эстонии российском Су-27 видно даже пилота

Британская армия назвала одной из лучших фотографий прошлого года сделанное в июне прошлого года фото российского истребителя, летящего рядом с воздушным пространством Эстонии, пишет Postimees.
На снимке от 25 июня изображен российский военный самолет Су-27 над Балтийским морем в районе воздушного пространства Эстонии. Фотография была сделана пилотом британского истребителя, сопровождавшего российский самолет. Снимок сделан так близко, что на нем также виден российский летчик.
25 июня истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon, охраняющие воздушное пространство стран Балтии, дважды поднимались в небо для сопровождения российских истребителей, летевших вблизи воздушного пространства Эстонии.
Британские ВВС охраняли воздушное пространство Балтийских стран с мая по сентябрь прошлого года. Британские истребители были размещены на авиабазе в Эмари.