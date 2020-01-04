Фото: в летящем рядом с воздушным пространством Эстонии российском Су-27 видно даже пилота

На снимке от 25 июня изображен российский военный самолет Су-27 над Балтийским морем в районе воздушного пространства Эстонии. Фотография была сделана пилотом британского истребителя, сопровождавшего российский самолет. Снимок сделан так близко, что на нем также виден российский летчик.