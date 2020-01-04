Галерея ⟩ Штормовой ветер привлек на пляжи Пярнумаа любителей серфинга со всей Эстонии

«Погода действительно хороша для кайтсерфинга!» - сказал Эркки Соосаар из Пярнуского центра серфинга, добавив, что до тех пор, пока море не успокоится, можно заниматься серфингом. По его словам, с этой целью едут на пляж Рейу, Хяэдемеэсте или на любой другой пляж, который открыт западным ветрам. На пярнуский пляж почти не ездят, так как сегодня ветер под плохим углом.

«В Пярну сейчас не совсем подходящий ветер», - признал он. При нынешнем северо-западном ветре движение на пярнуском пляже перпендикулярно ветру, а волны низкие и плотные. «Это означает, что вы едете, как вниз по лестнице, и это не удобно», - объяснил серфер.

«Но когда дуют южные ветры, Пярну идеален для серфинга», - сказал Соосаар. Направление движения выбирается в зависимости от направления ветра и от удобства управления.

От силы ветра зависит, подходит он для начинающих или только для опытных серферов, если ветер составляет 20 м/с, выходят только опытные. «Но мы скорее следуем направлению ветра», - уточнил Соосаар.

«Десятки серферов приходят в такую погоду», - сказала Элери Бирк из Aloha Surf Club. Она также отметила, что в эти выходные погода хороша для серфинга, тем более что сейчас все еще необычно тепло.

«Хотя на пярнуском пляже сегодня нехороший ветер и условия неподходящие, но все-таки возможность есть», - сказала Бирк. По ее словам, даже если ветер кажется слишком сильным, желающие заниматься серфингом все равно есть. «Даже если ветер превышает 20 м/с, люди все равно занимаются серфингом, хотя это уже настоящий шторм. Конечно, не всем подходит, что ветер нужно выбирать в соответствии со своим уровнем», - сказала Бирк.