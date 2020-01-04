Вс, 5.01.2020
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  • Пропавший в первый день нового года 62-летний мужчина найден в заброшенном доме

Пропавший в первый день нового года 62-летний мужчина найден в заброшенном доме

Поиски Тармо увенчались успехом

ФОТО: Madis Sinivee

Полиция на этой неделе просила помощи в установлении местонахождения 62-летнего Тармо, ушедшего из своего дома в Курессааре. Сегодня утром полиция обнаружила пропавшего в заброшенном доме на полуострове Сырве на Сааремаа. 

Медики еще проверяют здоровье мужчины: у него переохлаждение и сильная усталость. Затем его отправят обратно к себе домой. 

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны выразила благодарность всем, кто помог в поисках.

Тармо ушел из своего дома в Курессааре около 9 часов утра 1 января, с собой у него не было телефона.

Полицейские сначала искали пропавшего как рядом с домом, так и у друзей и знакомых. Описание Тармо было  передано работающим в этом регионе патрулям.

На видеозаписи, полученной добровольной оперативной поисковой группой SA Kadunud, видно, как Тармо ходит по центру Курессааре 2 января в 11:52. Отмечалось, что его поведение на этой видеозаписи отличалось от привычного.

Kadunud Tarmo.

ФОТО: SA Kadunud

Когда Тармо уходил из дома, на нем была зеленая куртка, темно-коричневые брюки, коричневые ботинки и черная кепка.

Полиция просит всего, кто видел Тармо после утра первого января, сообщить об этом по короткому номеру 112.

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