Украина заявила о снижении объема транзита газа из России

Объем транзита российского газа через территорию Украины в первые дни 2020 года упал почти в пять раз по сравнению со средним показателем декабря 2019 года. Это следует из данных "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины". В пятницу, 3 января, через украинскую территорию транзитом прошло 54,3 млн кубометров газа из России, 2 января - 38,75 млн, а 1 января - 49,31 млн. В декабре объем суточного транзита в среднем составлял 261 млн кубометров, передает Deutsche Welle.