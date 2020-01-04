Суд наказал мужчину, набросившегося на сожительницу и угрожавшего ей убийством

63-летний Мати Кахью седьмого декабря в 12.20 в квартире социального дома напал в ходе ссоры на свою сожительницу, которую ударил в лицо и, приставив нож к горлу, угрожал ей убийством.

Суд признал мужчину виновным в ненадлежащем физическом обращении с лицом, с которым он состоял в близких отношениях, ранее он также совершал подобное деяние. Суд наказал Кахью сроком условного заключения в шесть месяцев с испытательным сроком в один год. Нож, изъятый у мужчины в качестве доказательства, согласно постановлению суда, подлежит уничтожению. Также Кахью должен заплатить 405 евро в рамках принудительного взыскания судебных издержек и заплатить 133,50 евро за услуги адвоката.