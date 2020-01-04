Сб, 4.01.2020
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  • На Палдиском шоссе столкнулись автомобили: пострадали три человека

На Палдиском шоссе столкнулись автомобили: пострадали три человека
Среди пострадавших - ребенок

Полицейская машина.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В 19:25 в полицию сообщили, что на Палдиском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали три человека, пишет Postimees.

На Палдиском шоссе столкнулись легковые автомобили Lexus и Audi. «В ходе аварии пострадали все стороны, как 37-летний водитель Lexus, так и 35-летний водитель Audi», - сказал пресс-секретарь полиции Postimees. Оба водителя были доставлены в Северо-эстонскую региональную больницу.

Семилетний пассажир Audi был доставлен в детскую больницу.

К настоящему моменту движение восстановилось. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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