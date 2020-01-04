На Палдиском шоссе столкнулись автомобили: пострадали три человека

На Палдиском шоссе столкнулись легковые автомобили Lexus и Audi. «В ходе аварии пострадали все стороны, как 37-летний водитель Lexus, так и 35-летний водитель Audi», - сказал пресс-секретарь полиции Postimees. Оба водителя были доставлены в Северо-эстонскую региональную больницу.