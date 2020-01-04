Авиабаза с солдатами США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Кроме того, так называемая "зеленая зона" в центре столицы Ирака также подверглась двум ракетным ударам, заявили представители сил безопасности. В этом квартале расположены иностранные и правительственные объекты, в том числе посольство США. В свою очередь, полиция сообщила о падении единственной ракеты вблизи от здания американской дипмиссии, которое десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" штурмовали в конце декабря 2019 года.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.