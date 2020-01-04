Россия обыграла Швецию в овертайме и вышла в финал молодежного чемпионата мира

Полуфинальный поединок между российской и шведской молодежной хоккейной дружиной лишь в овертайме принес России путевку в финал.
Россияне повели к середине первого периода в матче со шведскими сверстниками 3:1, но неудачная игра вратаря Ярослава Аскерова, который на МЧМ не справился с нервами и серьезно уронил свои котировки у заокеанских скаутов, свела на нет усилия россиян.
Шведам удалось на 44-й минуте выйти вперед 4:3, но Егор Соколов на через четыре минуты сравнял счет.
В овертайме россияне сумели нанести тот единственный и неповторимый бросок - победу и путевку в финал принес нападающий СКА Иван Морозов - 5:4.