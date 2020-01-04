Магнус Кирт и Келли Сильдару признаны лучшими спортсменами Эстонии

В концертном зале состоялось Alexela награждение лучших спортсменов Эстонии 2019 года.
У мужчин в номинации "Спортсмен года" соревновались те, чьи имена были на устах эстонских болельщиков целый год: Отть Тянак, Хейки Наби, Маикель Уйбо и Магнус Кирт.
Конкуренция между мужчинами была очень тесная - все без исключения были достойны звания лучшего, но победу одержал Магнус Кирт, лидер сезона в метании копья и обладатель серебра ЧМ по легкой атлетике в Дохе.
В женской части программы кроме знакомых всем Келли Сильдару и Анетт Контавейт были представлены Эпп Мяэ (вольная борьба) и Кристина Таттар (дискогольф). Звание спортсменки года досталась Келли Сильдару.
В номинации лучшей команды Отть Тянак и Мартин Ярвеоя победили обе волейбольные сборные страны (мужскую команду, если быть объективным, можно было в шорт лист не включать) и керлинговую микст-пару Марие Турманн-Харри Лилль. Звание лучшего тренера 2019 года получили тренеры Магнуса Кирта Марек Вистер и Индрек Тусти.