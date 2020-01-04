Магнус Кирт и Келли Сильдару признаны лучшими спортсменами Эстонии

У мужчин в номинации "Спортсмен года" соревновались те, чьи имена были на устах эстонских болельщиков целый год: Отть Тянак, Хейки Наби, Маикель Уйбо и Магнус Кирт.

Конкуренция между мужчинами была очень тесная - все без исключения были достойны звания лучшего, но победу одержал Магнус Кирт, лидер сезона в метании копья и обладатель серебра ЧМ по легкой атлетике в Дохе.

В женской части программы кроме знакомых всем Келли Сильдару и Анетт Контавейт были представлены Эпп Мяэ (вольная борьба) и Кристина Таттар (дискогольф). Звание спортсменки года досталась Келли Сильдару.