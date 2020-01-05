Вс, 5.01.2020
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В Таллинне трамвай протащил по земле пешехода

Трамвай в Таллинне. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

В Таллинне на улице Маяка до полуночи произошел инцидент, в результате которого пострадал пассажир трамвая.

В субботу, 4 января, в 23.31 в Таллинне возле Маяка, 52, по предварительным данным, 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел из задней двери трамвая и упал между трамваем и тротуаром, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Трамвай начал движение и пешехода протащило по земле рядом с трамваем около 11 метров.

Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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