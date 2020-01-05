В Таллинне трамвай протащил по земле пешехода

В субботу, 4 января, в 23.31 в Таллинне возле Маяка, 52, по предварительным данным, 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел из задней двери трамвая и упал между трамваем и тротуаром, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.