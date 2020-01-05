Вы его видели? Заключенный не вернулся в Вирускую тюрьму

В субботу, 4 января, из кратковременной поездки не вернулся 20-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа Марек Мадимоо.
Из тюрьмы открытого типа заключенные могут уходить без надзора на работу, учебы и отправляться в кратковременные поездки, но они должны вернуться к назначенному времени.
Рост Мадисоо 185 сантиметров, у него светло-коричневые волосы, худое телосложение и в районе правой брови шрам в три сантиметра.
На Мадисоо была темная парка с меховым воротником, светло-синие джинсы и черная обувь.
Марек Мадисоо отбывает наказание за кражу, мошенничество и применение насилия.
Всех, кто знает, где он находится, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по короткому номеру 112 или по телефону тюремной службы 663 7750.