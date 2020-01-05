Заключенный, который не вернулся в Вирускую тюрьму, найден и задержан

В субботу, 4 января, из кратковременной поездки не вернулся 20-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа Марек Мадисоо. Тюремная служба задержала Мадисоо уже на следующий день, в воскресенье, 5 января.
Из тюрьмы открытого типа заключенные могут уходить без надзора на работу, учебы и отправляться в кратковременные поездки, но они должны вернуться к назначенному времени.
Марек Мадисоо отбывает наказание за кражу, мошенничество и применение насилия.
Тюремная служба начала уголовное производство по статье 329 Пенитенциарного кодекса (уклонение от наказания).