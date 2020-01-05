Вс, 5.01.2020
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  • Заключенный, который не вернулся в Вирускую тюрьму, найден и задержан

Заключенный, который не вернулся в Вирускую тюрьму, найден и задержан

Марек Мадисоо.

ФОТО: Vanglateenistus

В субботу, 4 января, из кратковременной поездки не вернулся 20-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа Марек Мадисоо. Тюремная служба задержала Мадисоо уже на следующий день, в воскресенье, 5 января.

Из тюрьмы открытого типа заключенные могут уходить без надзора на работу, учебы и отправляться в кратковременные поездки, но они должны вернуться к назначенному времени.

Марек Мадисоо отбывает наказание за кражу, мошенничество и применение насилия.

Тюремная служба начала уголовное производство по статье 329 Пенитенциарного кодекса (уклонение от наказания).

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