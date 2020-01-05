Авиаудар по военному училищу в Триполи: погибли не менее 30 человек

В результате авиаудара по зданию военного училища, расположенного в жилом квартале в столице Ливии Триполи погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще 33 получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения признанного ООН ливийского правительства национального согласия (ПНС).

В ведомстве предупреждают, что число жертв и пострадавших носит предварительный характер. Большинство из них кадеты училища. По данным Министерства здравоохранения, они собрались на построение перед тем, как отправиться в общежитие.

ФОТО: MAHMUD TURKIA/AFP

В ПНС утверждают, что к нападению причастны сторонники командующего "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтара, однако, они пока не взяли на себя ответственность за авиаудар.