Фото и видео ⟩ Русский силач сдвинул с места 218 тонн и побил мировой рекорд

Кто он такой?

Иван Савкин занимается пауэрлифтингом с 15 лет, и все еще уделяет спорту большую часть времени. Кроме спорта и буксировки транспорта, силач с 2014 года занимается общественной деятельностью. Он периодически посещает школы, колледжи, университеты и реабилитационные центры - рассказывает молодежи о здоровом образе жизни, а также проводит различные соревнования.

Атлет не сразу начал заниматься именно силовыми видами спорта. В коллекции Савкина есть также и первый разряд по футболу, баскетболу, второй юношеский по лапте и первый разряд по шахматам.

Как Иван Савкин установил новый мировой рекорд?

Как пишет "Чемпионат", всего Иваном было совершено три попытки: разминочная, основная и, как ее называет спортсмен, шуточная. За первую попытку Иван сдвинул груз на полметра и смог оценить тяжесть испытания. С учетом всех особенностей поезда, общий вес, который лег на плечи атлета, согласно его словам, составил около 750 тонн.

Самый лучший результат — буксировка на полтора метра — был получен со второго раза. Третья попытка была только ради интереса, чтобы проверить, есть ли еще силы. Их хватило еще на полметра.

Как рассказал Иван, к установке рекорда он упорно готовился в спортивном зале, посещая его по три раза в неделю. Помимо этого, рекордсмен чуть ли не каждый день буксировал автобусы и грузовики, однако тренировок на железной дороге у спортсмена не происходило.

Каких еще результатов в буксировке достиг Иван Савкин?

Установленный рекорд Гиннеса — совсем не первый для Ивана.

В сентябре прошлого года Иван сдвинул на полтора метра судно-контейнеровоз "Вениамин Хлопин" весом 12,4 тысяч тонн.

В июне он первым в мире смог осилить буксировку почти 13-тонного сельскохозяйственного комбайна.

Какие еще грузы поддавались спортсмену?

"Чемпионат" приводит список.

Поезд из девяти вагонов — 365 тонн на 50 см;

паром "Босфор Восточный" —1150 тонн на 10 м;

шесть вагонов с цементом — 512 тонн на 1,6 м;

транспортный рефрижератор "Озерск" — 4,2 тысяч тонн на 2,5 м;

сухогруз "Аврора" — 5 тысяч тонн более чем на 3 м;

теплоход "Юрий Тарапуров" — 11 тысяч тонн на 50 см;

самосвал FAW — 19 тонн на 2 м и др.

Однако на этом атлет и не думает останавливаться. В перспективе он говорит о желании протащить 300-тонную электричку и корабль массой 12-13 тысяч тонн. Савкин надеется, что его любимое дело будет продолжаться и многие вместе с ним продолжат вести здоровый образ жизни, ставить перед собой амбициозные цели и преодолевать трудности.