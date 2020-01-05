Видео ⟩ В России 30 машин рыбаков ушли под лед

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров, передает Korrespondent.

Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели.