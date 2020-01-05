Вс, 5.01.2020
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Видео ⟩ В России 30 машин рыбаков ушли под лед

ФОТО: скриншот

В России во Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков провалились под лед, сообщается на сайте краевого управления МЧС.

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров, передает Korrespondent.

Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели.

По одной из версий очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.

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