Хелениус: у эстонских бизнесменов нет денег на выкуп шведских банков

По оценке Хелениуса, конец года был трудным для Эстонии: скандалы с отмыванием денег и неоднозначные заявления членов правительства нанесли ущерб имиджу страны.

- В бизнес-кругах ходит сумасшедшая идея о том, что можно было бы выкупить у шведских банков их эстонские подразделения. Что об этом думать?

- Тогда давайте поговорим и о суммах, за которые их можно купить! Местные игроки, конечно, не найдут таких денег, я в этом уверен. Останутся ли банки шведскими или один из крупных банков решит продать свой эстонский или балтийский бизнес - время покажет. Тот факт, что крупные банки принадлежат шведам, не означает, что через пять лет все будет точно так же. Но вот кто может быть новыми владельцами ...

- Может быть государство захочет купить? Госдолг маленький, взяли бы кредит...