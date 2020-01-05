Хелениус: у эстонских бизнесменов нет денег на выкуп шведских банков

По словам финского инвестиционного банкира Йоакима Хелениуса, у эстонских бизнесменов не хватило бы денег, чтобы выкупить у шведских банков эстонские подразделения, если бы, например, SEB или Swedbank решили покинуть здешний рынок. В то же время государство должно быть активным, если такая возможность откроется, сказал он в интервью Postimees.
По оценке Хелениуса, конец года был трудным для Эстонии: скандалы с отмыванием денег и неоднозначные заявления членов правительства нанесли ущерб имиджу страны.
- В бизнес-кругах ходит сумасшедшая идея о том, что можно было бы выкупить у шведских банков их эстонские подразделения. Что об этом думать?
- Тогда давайте поговорим и о суммах, за которые их можно купить! Местные игроки, конечно, не найдут таких денег, я в этом уверен. Останутся ли банки шведскими или один из крупных банков решит продать свой эстонский или балтийский бизнес - время покажет. Тот факт, что крупные банки принадлежат шведам, не означает, что через пять лет все будет точно так же. Но вот кто может быть новыми владельцами ...
- Может быть государство захочет купить? Госдолг маленький, взяли бы кредит...
- Я и ранее говорил, что это одно из решений, но чтобы государство в одиночку выкупило эстонский бизнес, к примеру, Swedbank - возможно, это не так уж и хорошо. Скорее это стоит делать вместе с другими крупными инвесторами, но я верю, что они не будут эстонцами. Если бы государство купило значительную долю в местном банке, я полагаю, что его акции котировались бы на фондовой бирже, и в будущем банк мог бы снова стать эстонской народной акцией. Государство определенно могло бы проявить активность, если выяснится, что шведский банк хочет продать свой эстонский бизнес. Найти международных инвестиционных партнеров вполне возможно.