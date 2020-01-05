Недетские разборки ⟩ Инцидент в финской Prisma: банда малолеток пошла на ограбление с ножом

В ходе ограбления один из членов детской банды вытащил нож, сказал комиссар финской полиции Олави Саунамяки. «Один вытащил складной нож. Они получили очень мало денег, меньше евро. Это, конечно, своего рода послание, что был вытащен нож».

Дети знали друг друга. Участниками инцидента стали дети в возрасте 10-12 лет. Ситуация разрешилась, когда ставший жертвой мальчик сообщил о случившемся охраннику магазина.

«Жертва подошла к охраннику и после этого были найдены и все другие дети», - сообщил Саунамяки.

Мотивы пока неизвестны. Полицейский патруль прибыл на место и задокументировал случившееся. Родители приехали за своими детьми, было сделано заявление в службу защиты детей.

«Родители пришли за детьми и взяли их под свою ответственность, повезли домой и должны будут провести разъяснительную беседу. Теперь они будут иметь дело со службой по защите детей», - сказал полицейский.

Поскольку преступление совершили лица младше 15 лет, полиция не может продолжить производство. Дети не могут нести уголовную ответственность. По словам Саунамяки, важно, чтобы родители знали, где находятся и чем занимаются их дети.