Вс, 5.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Конфликт на Ближнем Востоке: МИД обратился к жителям Эстонии

Акция протеста.

ФОТО: ATTA KENARE/AFP

В связи с возросшим после нанесенного США ракетного удара напряжением МИД Эстонии настойчиво рекомендует воздержаться от любых поездок в Ирак и Афганистан, а также от поездок в Иран, если в них нет настоятельной необходимости.

«Мы также настойчиво рекомендуем воздержаться от поездок в регионы, граничащие с Ираном, Афганистаном, Сирией, Пакистаном и Ираком, - сообщил МИД. - В отношение остальных стран этого региона сохраняются прежние рекомендации Министерства иностранных дел, но в связи с ростом напряжения нужно быть готовыми к изменению оценки уровня риска».

МИД советует находящимся в стране гражданам Эстонии сообщить о себе по адресу konsul@mfa.ee или номеру 637 7449.

МИД также советует ознакомиться на представленной на его сайте информацией для туристов по адресу reisitargalt.vm.ee/riigid/iraan.

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