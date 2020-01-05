Конфликт на Ближнем Востоке: МИД обратился к жителям Эстонии

В связи с возросшим после нанесенного США ракетного удара напряжением МИД Эстонии настойчиво рекомендует воздержаться от любых поездок в Ирак и Афганистан, а также от поездок в Иран, если в них нет настоятельной необходимости.
«Мы также настойчиво рекомендуем воздержаться от поездок в регионы, граничащие с Ираном, Афганистаном, Сирией, Пакистаном и Ираком, - сообщил МИД. - В отношение остальных стран этого региона сохраняются прежние рекомендации Министерства иностранных дел, но в связи с ростом напряжения нужно быть готовыми к изменению оценки уровня риска».
МИД советует находящимся в стране гражданам Эстонии сообщить о себе по адресу konsul@mfa.ee или номеру 637 7449.
МИД также советует ознакомиться на представленной на его сайте информацией для туристов по адресу reisitargalt.vm.ee/riigid/iraan.