Названы авиакомпании, чаще всех отказывающие пассажирам в компенсации за отмену или задержку рейсов

В AirHelp отмечают, что в среднем количество отказов по претензиям выросло в 2019 году примерно на 30% по сравнению с 2018 годом.

Согласно европейской регуляции №261/2004, пассажир может рассчитывать на получение компенсации размером от 250 до 600 евро, если его рейс из аэропортов, расположенных в ЕС, был задержан на более чем 3 часа по прибытию или был отменен за 14 дней и менее до вылета. Аналогичные правила распространяются перелеты из третьих стран в один из аэропортов Европы, если они выполняются зарегистрированными в ЕС авиакомпаниями.