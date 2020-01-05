Письмо Huawei министру Хельме: нас могут попытаться убрать с эстонского рынка

Согласно законопроекту, инициированному министром внешней торговли и информационных технологий в ноябре прошлого года, телекоммуникационные компании должны будут в будущем запрашивать у государства разрешение на внедрение нового оборудования и программного обеспечения, а безопасность технологий будет контролироваться Департаментом государственных инфосистем (RIA), Полицией безопасности и Департаментом внешней разведки, пишет портал Rus.ERR.

В направленном Хельме письме Huawei пишет, что они усердно занимаются вопросами кибербезопасности, но нынешняя формулировка законопроекта направлена не на это, а на чрезмерное вредное регулирование.

Юридический консультант компании Туомас Латола отмечает, что законопроект может быть направлен на то, чтобы из-за внешнего давления вывести Huawei с рынка, что окажет существенное негативное экономическое влияние на Эстонию.