«Такого у нас раньше не было»: жители Эстонии решили заработать на желании туристов из России сэкономить

Villa Eeden не являются мошенниками — бронь туристам продали преступники, нашедшие хорошую возможность для нечестного заработка. Сейчас их деятельность раскрыта и, как стало известно, одни и те же личности создали фейковые аккаунты для более десяти мест ночлега в Пярну, сообщает Pärnu Postimees.

Схема стала известна в четверг. В тот же вечер персонал Villa Eeden вынуждены были объяснить приехавшей из России семье, что они стали жертвами мошенников.

Используемая преступниками схема чрезвычайно проста — местам для ночлега создаются фальшивые аккаунты на портале Airbnb. Фотографии и ознакомительные тексты о комнатах берут с сайтов.

Таким образом в очень дорогих местах предлагают переночевать за чрезвычайно низкую цену. Например, на вилле «Амменде» предлагают провести ночь начиная от 16 евро. На самом деле средняя цена ночлега стоит там в десять раз дороже.

Владелица Villa Eeden Моника Уйбо сказала редакции, что раньше с ними ничего подобного не случалось и также она никогда не слышала о подобных инцидентах.

Сейчас жертвами разом стали более десяти заведений в Пярну. Хотя пока нет уверенности, что все фейковые аккаунты связаны, но есть большая вероятность этого. «У того, кто их публикует, есть характерный почерк», - сказала Уйбо. Например, взятые с сайтов фотографии обработаны одинаковыми черными рамками.

Прибывшие в пятницу вечером в Villa Eeden туристы, насколько известно редакции, стали единственными жертвами мошенников. «Но мы не знаем, сколько их (броней — прим.ред.) было сделано», - сказала Уйбо, добавив, что неизвестно пока, как долго орудуют эти мошенники.

Руководитель отеля виллы «Амменде» Свен-Эрик Вольберг сказал в пятницу вечером, что об инциденте им известно. Как они, так и представители Villa Eeden связались с клиентской поддержкой Airbnb.

Вольберг советует ищущим через Airbnb место для ночлега в случае малейших подозрений всегда напрямую связываться с фирмами, таким образом можно избежать столкновения с мошенниками.

Владелица Villa Eeden Моника Уйбо в связи со случившемся обратилась как к веб-констеблям, так и в Ляэнескую префектуру. К сожалению, ставшая жертвой мошенников семья из четырех человек не написала заявление. По их словам, в интересах более быстрого разбирательства и удобства они это сделают позже на родине.

Поэтому пока руки полиции в некоторой степени связаны: раз потерпевшие не подали заявление, стражи правопорядка не могут толком ничего предпринять.

Участковый Эрик Ранд сказал, что сейчас выясняются обстоятельства и они связались с различными учреждениями, предлагающими ночлег, у которых были созданы фейковые аккаунты. «В полицию пока никто из забронировавших ночлег не обратился», - сказал Ранд и попросил в случае бронирования ночлега у мошенников или при подозрении об обмане сразу обращаться в полицию.

Редакция попросила комментарий и у Airbnb. Представительница организации Кирстин Маклеод сказала, что в отношении подобной деятельности у предприятия действует нулевая толерантность и аккаунты, вызывающие проблемы, будут удалены.

Платформа продемонстрировала оперативность: после запроса редакции в субботу фейковые аккаунты были удалены.

Маклеод отметила, что предприятие продолжает повышать безопасность платформы и в некоторых случаях у покупающих услугу ночлега есть возможность вернуть свои деньги, также в этом году будут проверены все поставщики услуг и публикующие объявления на платформе.