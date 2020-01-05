Вс, 5.01.2020
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Раудсаар: налоговая льгота для цифровых СМИ является единственно возможным шагом

Март Раудсаар.

ФОТО: Sander Ilvest

По словам главы Эстонского союза медиапредприятий Марта Раудсаара, налоговая льгота для отечественных цифровых СМИ является единственным способом сохранить журналистику на эстонском языке.

Раудсаар положительно оценил слова министра культуры Тыниса Лукаса, который в субботу заявил в социальных сетях, что одна из его целей в наступившем году заключается в понижении на девять процентов НСО для цифровых медиа.

«Это новая примета в позиции политиков и это очень позитивная примета», — отметил Раудсаар и добавил, что если раньше правила ЕС не допускали налоговую льготу, то с октября позапрошлого года этого ограничения в ЕС больше нет. «И с тех пор многие страны ЕС приступили к защите своей прессы и введению налоговых льгот. И не только они, например, партнер ЕС Норвегия даже ввела для бумажных и цифровых СМИ нулевую ставку НСО», — заявил Раудсаар.

По его словам, эстонские политики утверждают, что налоговая льгота для цифровых СМИ разрушила бы простую налоговую систему Эстонии и не принесла бы СМИ особой пользы. «Это правда, что налоговая льгота не решила бы все проблемы эстонской прессы, но в тяжелые времена помогают даже мелочи. Освободившиеся ресурсы можно было бы направить на развитие цифровых СМИ, чтобы предлагать потребителям еще более качественный продукт. Аудитория ждет новых современных приложений, а их разработка является, как известно, затратной», — считает Раудсаар.

По его словам, цель должна заключаться в том, чтобы СМИ могли сами окупать свои расходы, поскольку это лучше всего позволить гарантировать независимость прессы. «Мы должны поставить цель, чтобы пониженный НСО на цифровые СМИ вступил в силу не позднее 1 января 2021 года. Затраты составили бы для государства около 500 000 евро в год, но при условии роста объема цифровых заказов, сопутствующего росту качества медиапродукции, государство в конечном счете окупит эти затраты», — отметил Раудсаар.

По словам председателя правления AS Postimees Grupp Андруса Раудсалу, уже давно следовало ввести на цифровые СМИ девятипроцентный НСО вместо 20-процентного. «В последнее время в обществе много говорят о важности эстоноязычной журналистики и мы ждем, чтобы в этом свете государство также предприняло конкретные шаги для защиты отечественных СМИ», — сказал Раудсалу.

По его словам, качественная журналистика является затратной и если налоговая политика будет оставлять СМИ больше средств, их можно будет направить непосредственно на развитие медийной продукции и создание еще лучшего журналистского контента.

В субботу министр культуры Тынис Лукас написал в социальных сетях, что НСО на цифровые издания следовало бы понизить до девяти процентов.

«Эстоноязычная пресса — один из столпов национальной культуры. Чтобы ее сохранить, важно укрепить ее экономическую базу, но она находится в опасности. В 2020 году я буду продолжать прилагать усилия, чтобы, во-первых, для увеличения числа покупателей сократить НСО на электронные журналы, газеты, а вместе с ними и книги до девяти процентов, а, во-вторых, заставить иностранные интернет-платформы платить за участие в местном рекламном рынке и за использование контента наших изданий, чтобы деньги не уходили из Эстонии и местных СМИ», - написал Лукас.

Лукас написал, что еще в прошлом году официально представил соответствующие предложения.

Сейчас НСО на бумажные издания составляет 9 процентов, но на НСО на цифровые издания составляет 20 процентов.

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