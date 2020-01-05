Раудсаар: налоговая льгота для цифровых СМИ является единственно возможным шагом

Раудсаар положительно оценил слова министра культуры Тыниса Лукаса, который в субботу заявил в социальных сетях, что одна из его целей в наступившем году заключается в понижении на девять процентов НСО для цифровых медиа.

«Это новая примета в позиции политиков и это очень позитивная примета», — отметил Раудсаар и добавил, что если раньше правила ЕС не допускали налоговую льготу, то с октября позапрошлого года этого ограничения в ЕС больше нет. «И с тех пор многие страны ЕС приступили к защите своей прессы и введению налоговых льгот. И не только они, например, партнер ЕС Норвегия даже ввела для бумажных и цифровых СМИ нулевую ставку НСО», — заявил Раудсаар.

По его словам, эстонские политики утверждают, что налоговая льгота для цифровых СМИ разрушила бы простую налоговую систему Эстонии и не принесла бы СМИ особой пользы. «Это правда, что налоговая льгота не решила бы все проблемы эстонской прессы, но в тяжелые времена помогают даже мелочи. Освободившиеся ресурсы можно было бы направить на развитие цифровых СМИ, чтобы предлагать потребителям еще более качественный продукт. Аудитория ждет новых современных приложений, а их разработка является, как известно, затратной», — считает Раудсаар.

По его словам, цель должна заключаться в том, чтобы СМИ могли сами окупать свои расходы, поскольку это лучше всего позволить гарантировать независимость прессы. «Мы должны поставить цель, чтобы пониженный НСО на цифровые СМИ вступил в силу не позднее 1 января 2021 года. Затраты составили бы для государства около 500 000 евро в год, но при условии роста объема цифровых заказов, сопутствующего росту качества медиапродукции, государство в конечном счете окупит эти затраты», — отметил Раудсаар.

По словам председателя правления AS Postimees Grupp Андруса Раудсалу, уже давно следовало ввести на цифровые СМИ девятипроцентный НСО вместо 20-процентного. «В последнее время в обществе много говорят о важности эстоноязычной журналистики и мы ждем, чтобы в этом свете государство также предприняло конкретные шаги для защиты отечественных СМИ», — сказал Раудсалу.

По его словам, качественная журналистика является затратной и если налоговая политика будет оставлять СМИ больше средств, их можно будет направить непосредственно на развитие медийной продукции и создание еще лучшего журналистского контента.

В субботу министр культуры Тынис Лукас написал в социальных сетях, что НСО на цифровые издания следовало бы понизить до девяти процентов.

«Эстоноязычная пресса — один из столпов национальной культуры. Чтобы ее сохранить, важно укрепить ее экономическую базу, но она находится в опасности. В 2020 году я буду продолжать прилагать усилия, чтобы, во-первых, для увеличения числа покупателей сократить НСО на электронные журналы, газеты, а вместе с ними и книги до девяти процентов, а, во-вторых, заставить иностранные интернет-платформы платить за участие в местном рекламном рынке и за использование контента наших изданий, чтобы деньги не уходили из Эстонии и местных СМИ», - написал Лукас.

Лукас написал, что еще в прошлом году официально представил соответствующие предложения.