В Таллинне музыкант погиб под колесами автомобиля: подозреваемый в убийстве предстанет перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет в убийстве Kõmmari нового спутника жизни его бывшей жены — 27-летнего Кареля Шмутова, который переехал музыканта на машине.

Защитники Сирье Муст и Ану Вильт ходатайствовали в ноябре на предварительном заседании и закрытом судебном процессе для защиты личных данных.

По словам пыхьяского окружного прокурора Келли Круузимяги, на основании доказательств, прокуратура считает, что наезд на Райво Рятте был не случайным и это не было несчастным случаем, а обвиняемый видел стоящего перед автомобилем Рятте и умышленно поехал на него.

19 июля 2018 года в 00.09 в Центр тревоги поступило сообщение о ссоре между близкими людьми в Таллинне в районе Нымме на улице Киви.

В сообщении говорилось, что на улице Киви 48-летний Рятте напал на 27-летнего Кареля и 40-летнюю бывшую жену музыканта. Прибывшие на место полицейские нашли на месте происшествия аварийный автомобиль Audi A6, сломанный забор и тяжело травмированного Рятте.

Музыканта доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.