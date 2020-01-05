График ⟩ Как изменились эстонские зарплаты за последнее десятилетие

Точные данные за 2019 год Департамент статистики опубликует 1 марта, но, согласно последним данным, средняя зарплата в третьем квартале составила 1397 евро. Во втором квартале - 1419 евро.

В 2010 году она составляла 792 евро, в 2008 - 825 евро.

Больше всего выросла минимальная зарплата, согласованная Центральным союзом работодателей и профсоюзами. В 2008-2011 годах минимальная зарплата работающих на полную ставку уменьшилась из-за экономического кризиса – она составляла 4 350 крон или 278,02 евро.

После 2012 года минимальная заработная плата стала быстро расти: между 2013 и 2020 годами минимальная зарплата увеличивалась в среднем на 35-40 евро в год, к настоящему моменту, согласно договору Центрального союза профсоюзов Эстонии и Центрального союза работодателей, она выросла до 584 евро. Это также самый быстрый годовой рост в евро – 44 евро.

Медианные выплаты за десять лет выросли с 592 до 1100 евро (в третьем квартале). Как и средняя зарплата, медианная выплата во втором квартале была несколько выше – 1115 евро.

Если медианная, минимальная и брутто-зарплаты будут до 2029 года расти в том же темпе, что и в прошедшем десятилетии, то к концу 2020-х годов средняя зарплата будет составлять 2464 евро, медианные выплаты – около 2044 евро, минимальная зарплата – 1226,4 евро.