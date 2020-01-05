Полиция Хельсинки разыскивает преступника, открывшего стрельбу по машине

Сегодня полиция финской столицы дала дополнительную информацию об операции в районе Коскеланти. По данным полицейских, стрельба произошла в районе половины седьмого вечера в субботу.

"По имеющейся на данный момент информации подозреваемый произвел несколько выстрелов в направлении посторонней машины. Инцидент рассматривается как попытка убийства", - сообщила полиция в пресс-релизе, добавив, что никто не пострадал.

Вчера вечером поиск преступника вели несколько нарядов полиции.