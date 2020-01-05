Полиция Хельсинки разыскивает преступника, открывшего стрельбу по машине

Вчера вечером в Хельсинки прошла крупная полицейская операция, в ходе которой стражи порядка выслеживали подозревающегося в попытке убийства мужчину, который несколько раз выстрелил в чужую машину.
Сегодня полиция финской столицы дала дополнительную информацию об операции в районе Коскеланти. По данным полицейских, стрельба произошла в районе половины седьмого вечера в субботу.
"По имеющейся на данный момент информации подозреваемый произвел несколько выстрелов в направлении посторонней машины. Инцидент рассматривается как попытка убийства", - сообщила полиция в пресс-релизе, добавив, что никто не пострадал.
Вчера вечером поиск преступника вели несколько нарядов полиции.
Личность стрелявшего известна, однако преступник до сих пор не пойман. Подозреваемый и его жертва знают друг друга, и между ними ранее имелись разногласия.