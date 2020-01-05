FIS начала расследование появления Веэрпалу на соревнованиях

Поскольку Веэрпалу дисквалифицирован Международной федерацией лыжного спорта за нарушение допинговых правил, ему запрещается во время дисквалификации участвовать в соревнованиях в любом виде. Кроме того, статья 2.10 Всемирного антидопингового кодекса (WADA) запрещает спортсменам иметь отношения с находящимся под запретом лицом, что означает, что Веэрпалу не должен давать указания или помогать детям-лыжникам, иначе они могут быть наказаны.