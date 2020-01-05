FIS начала расследование появления Веэрпалу на соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование действий Андруса Веэрпалу на чемпионате Эстонии по лыжным гонкам, сообщает норвежское издание Näväisen.
Двухкратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу перед Новым годом был замечен дающим указания участвовавшим в соревнованиях детям, передает Rus.ERR.
Поскольку Веэрпалу дисквалифицирован Международной федерацией лыжного спорта за нарушение допинговых правил, ему запрещается во время дисквалификации участвовать в соревнованиях в любом виде. Кроме того, статья 2.10 Всемирного антидопингового кодекса (WADA) запрещает спортсменам иметь отношения с находящимся под запретом лицом, что означает, что Веэрпалу не должен давать указания или помогать детям-лыжникам, иначе они могут быть наказаны.
В Эстонии решение по Веэрпалу будет принимать комиссия по этике Эстонского антидопингового агентства, однако, согласно норвежскому порталу Näväisen, дело также расследует и FIS.