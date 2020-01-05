Картина дня: суды над виновниками тяжелых ДТП, обман туристов и изменение зарплат

Виновник страшной аварии в центре Таллинна так и не выплатил пострадавшим 30 000 евро

Таллиннский окружной суд направил на новое рассмотрение в Харьюский уездный суд гражданский иск, поданный против виновника тяжелого ДТП Оливера Кобинга. Читать далее...

Конфликт на Ближнем Востоке: МИД обратился к жителям Эстонии

В связи с возросшим после нанесенного США ракетного удара напряжением МИД Эстонии настойчиво рекомендует воздержаться от любых поездок в регионы, граничащие с Ираном, Афганистаном, Сирией, Пакистаном и Ираком. Читать далее...

В Таллинне трамвай протащил по земле пешехода

В Таллинне на улице Маяка до полуночи произошел инцидент, в результате которого пострадал вышедший из трамвая пассажир. Читать далее...

Пропавший в первый день нового года 62-летний мужчина найден в заброшенном доме

Полиция на этой неделе просила помощи в установлении местонахождения 62-летнего Тармо, ушедшего из своего дома в Курессааре. Сегодня утром полиция обнаружила пропавшего в заброшенном доме на полуострове Сырве на Сааремаа. Читать далее...

Как изменились эстонские зарплаты за последнее десятилетие

В течение последнего десятилетия заработная плата жителей Эстонии быстро росла: с 2010 года средняя брутто-зарплата увеличилась на 76,4%, медианная зарплата - на 85,8%, а минимальная заработная плата удвоилась. Читать далее...

В Таллинне музыкант погиб под колесами автомобиля: подозреваемый в убийстве предстанет перед судом

Харьюский уездный суд во вторник начнет судебное разбирательство в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве музыканта Райво Рятте, известного под псевдонимом Kõmmari. Читать далее...

«Такого у нас раньше не было»: жители Эстонии решили заработать на желании туристов из России сэкономить

Вечером второго января в отель Villa Eeden зашла семья из России, которая приехала отдыхать в летнюю столицу Эстонии. Место ночлега по хорошей цене они нашли с помощью портала Airbnb. К сожалению, они стали жертвами мошенников. Читать далее...

Письмо Huawei министру Хельме: нас могут попытаться убрать с эстонского рынка

По оценке компании Huawei, запущенный в прошлом году в Эстонии законопроект отнюдь не направлен на повышение кибербезопасности, а является чрезмерным опасным регулятором. Читать далее...

Вы его видели? Заключенный не вернулся в Вирускую тюрьму

В субботу, 4 января, из кратковременной поездки не вернулся 20-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа Марек Мадимоо. Читать далее...

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам

Президент США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, представляющих ценность для исламской республики. Читать далее...

Авиаудар по военному училищу в Триполи: погибли не менее 30 человек

Большинство из них кадеты училища. По данным Министерства здравоохранения, они собрались на построение перед тем, как отправиться в общежитие. Читать далее...

В Санкт-Петербурге скончался известный онколог Андрей Павленко