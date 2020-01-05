Картина дня: суды над виновниками тяжелых ДТП, обман туристов и изменение зарплат

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Виновник страшной аварии в центре Таллинна так и не выплатил пострадавшим 30 000 евро
Таллиннский окружной суд направил на новое рассмотрение в Харьюский уездный суд гражданский иск, поданный против виновника тяжелого ДТП Оливера Кобинга. Читать далее...
Конфликт на Ближнем Востоке: МИД обратился к жителям Эстонии
В связи с возросшим после нанесенного США ракетного удара напряжением МИД Эстонии настойчиво рекомендует воздержаться от любых поездок в регионы, граничащие с Ираном, Афганистаном, Сирией, Пакистаном и Ираком. Читать далее...
В Таллинне трамвай протащил по земле пешехода
В Таллинне на улице Маяка до полуночи произошел инцидент, в результате которого пострадал вышедший из трамвая пассажир. Читать далее...
Пропавший в первый день нового года 62-летний мужчина найден в заброшенном доме
Полиция на этой неделе просила помощи в установлении местонахождения 62-летнего Тармо, ушедшего из своего дома в Курессааре. Сегодня утром полиция обнаружила пропавшего в заброшенном доме на полуострове Сырве на Сааремаа. Читать далее...
Как изменились эстонские зарплаты за последнее десятилетие
В течение последнего десятилетия заработная плата жителей Эстонии быстро росла: с 2010 года средняя брутто-зарплата увеличилась на 76,4%, медианная зарплата - на 85,8%, а минимальная заработная плата удвоилась. Читать далее...
В Таллинне музыкант погиб под колесами автомобиля: подозреваемый в убийстве предстанет перед судом
Харьюский уездный суд во вторник начнет судебное разбирательство в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве музыканта Райво Рятте, известного под псевдонимом Kõmmari. Читать далее...
«Такого у нас раньше не было»: жители Эстонии решили заработать на желании туристов из России сэкономить
Вечером второго января в отель Villa Eeden зашла семья из России, которая приехала отдыхать в летнюю столицу Эстонии. Место ночлега по хорошей цене они нашли с помощью портала Airbnb. К сожалению, они стали жертвами мошенников. Читать далее...
Письмо Huawei министру Хельме: нас могут попытаться убрать с эстонского рынка
По оценке компании Huawei, запущенный в прошлом году в Эстонии законопроект отнюдь не направлен на повышение кибербезопасности, а является чрезмерным опасным регулятором. Читать далее...
Вы его видели? Заключенный не вернулся в Вирускую тюрьму
В субботу, 4 января, из кратковременной поездки не вернулся 20-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа Марек Мадимоо. Читать далее...
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам
Президент США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, представляющих ценность для исламской республики. Читать далее...
Авиаудар по военному училищу в Триполи: погибли не менее 30 человек
Большинство из них кадеты училища. По данным Министерства здравоохранения, они собрались на построение перед тем, как отправиться в общежитие. Читать далее...
В Санкт-Петербурге скончался известный онколог Андрей Павленко
Андрей Павленко умер в Санкт-Петербурге на 42-м году жизни. Он вел блог "Жизнь человека", в котором с помощью видеороликов, подкастов и фотоподборок рассказывал о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Читать далее...