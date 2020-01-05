Видео ⟩ В Риге охранник магазина повалил посетителя на пол и пинал его ногами

Очевидец, который является автором видео, желавший остаться анонимным, рассказал журналистам, что охранник повел себя так с сильно выпившим посетителем незадолго до 22.00.

На кадрах запечатлено, что в тот момент в магазине было много посетителей и, как бы охранник не пытался скрыть свои действия, оттащив пьяного человека за одежду в темный угол, то, как он пинал лежащего мужчину, видел не один посетитель.

На видео также показано, как другой человек своим телом пытается закрыть зрелище, но камера очевидца все же засняла произошедшее.

Старший инструктор учебного центра охраны Игорь Пономаренко очень критично отнесся к увиденному.

"Да, человек мертвецки пьян, но можно было просто за руку подержать, как говорят, помочь удержать равновесие и вывести из магазина", - рассказал Пономаренко.

Он считает, что охранник специально оттащил мужчину подальше, чтобы осознанно его бить и пинать.

"Понятно, что охраннику за это может грозить уголовная ответственность, можно лишиться сертификата или работы", - подчеркнул Пономаренко.

Использование физической силы допустимо, если человек кому-то угрожает или выражает сопротивление, или его необходимо обезоружить. В конкретном случае, для этого не было необходимости, считает Пономаренко.

Охранник работает в фирме Secure Solutions Latvia, с которой Rimi Latvia заключил договор об охране объекта. Представители торговой сети отказались предстать перед камерами Bez Tabu, поэтому предоставили объяснение в письменном виде.

Представители магазина указали, что действия охранника недопустимы и, Rimi провел беседу с конкретным охранным предприятием.

В свою очередь представитель Secure Solutions Latvia Эдуард Буковскис сообщает, что от охранника потребованы объяснения, будет начата служебная проверка.

"Возможно, охранник не хотел вступать в более тесный контакт с этим человеком. Мы сталкивались со случаями, когда люди вытаскивают шприцы из карманов, таким образом угрожая здоровью и жизни сотрудников охраны", - отметил он.