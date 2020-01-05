Иран просит ООН рассмотреть вопрос об убийстве генерала Сулеймани

В тот же день МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет там интересы США. Лейтнеру в министерстве выразили решительный протест после угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Трамп ранее заявил о готовности нанести удары по 52 объектам в Иране, некоторые из которых важны для культуры, если Тегеран проведет атаки против США. Нападение на культурные объекты - это военное преступление, сказал в ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Останки генерала Сулеймани доставлены в Иран. Тысячи человек в иранских городах Ахваз и Машад приняли участие в траурных процессиях в память о генерале, еще несколько памятных мероприятий запланированы в ряде других городов, в том числе в Тегеране.