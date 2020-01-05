Вс, 5.01.2020
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Эстония пожертвует Австралии внушительную сумму

Тушение пожара в Австралии.

ФОТО: SAEED KHAN/AFP

По сообщению главы МИД Урмаса Рейнсалу, Эстония выделит в поддержку Красного Креста Австралии 50 000 евро для оказания помощи жертвам катастрофы.

По словам Рейнсалу, Эстония солидарна с государством и народом Австралии, которые подверглись широкомасштабным пожарам на местности. МИД обратился также к официальным учреждениям Австралии, чтобы предложить дополнительную помощь и выразить свою солидарность.

«Утраченные человеческие жизни, дома, уничтоженная природа и находящиеся в опасности виды животных крайне печалят нас. В это крайне тяжелое время мы мысленно со всеми людьми Австралии и мы призываем международную общественность предоставить Австралии всестороннюю поддержку», - передал МИД слова Рейнсалу.

В связи с быстрым распространением пожаров на местности в Южной Австралии выдано предупреждение максимального уровня опасности. Из-за резко ухудшившегося состояния воздуха работа посольства Эстонии в Австралии с понедельника временно ведется через Сидней.

Пострадали преимущественно штаты Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Виктория и Тасмания, где проживающим в зоне непосредственной опасности людям поступило распоряжение об эвакуации.

МИД просит находящихся в Австралии людей следовать указаниям местных властей, а также следить за текущей информацией о пожарах здесь.

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