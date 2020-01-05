Галерея ⟩ В заснеженном Лехтсе прошли велогонки

В воскресенье в Лехтсе, Пярнамяэ, собралось более полусотни велосипедистов, радовавшихся отличной погоде и хорошей компанией. В ходе первого в этом году зимнего кросса были выявлены лучшие спортсмены, пишет Virumaa Teataja.
Соревнования, организованные велосипедной базой, уникальны благодаря стартовой схеме, при которой участники, прежде чем сесть в седло велосипеда, должны были пробежать несколько десятков метров до транспортных средств.
Победителем стал Маргус Мальва (ProCoating Kostivere Rattatiim), которому удалось опередить многих знаменитых и титулованных соперников.