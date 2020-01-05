Открывший в Эстонии фирму уроженец Харькова: местные строители не хотят работать на украинцев

По словам Ляхова, в Харькове у него было две строительные бригады, и бывали времена, когда он зарабатывал больше, чем сейчас в Таллинне, но все же, он решил попробовать что-то новое.

В строительной фирме Ляхова работают украинцы, несмотря на то, что заработная плата предлагается на уровне местных компаний. Дело в том, что среди соискателей есть люди, которые принципиально не хотят работать на украинцев, пояснил бизнесмен.