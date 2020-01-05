Открывший в Эстонии фирму уроженец Харькова: местные строители не хотят работать на украинцев

Одним из героев четвертой серии документального фильма Александра Хоботова "Украинцы в Эстонии. Новые жители" стал Арсений Ляхов, который приехал в Таллинн из украинского Харькова два года назад, чтобы открыть свою строительную фирму, пишет Rus.ERR.
По словам Ляхова, в Харькове у него было две строительные бригады, и бывали времена, когда он зарабатывал больше, чем сейчас в Таллинне, но все же, он решил попробовать что-то новое.
В строительной фирме Ляхова работают украинцы, несмотря на то, что заработная плата предлагается на уровне местных компаний. Дело в том, что среди соискателей есть люди, которые принципиально не хотят работать на украинцев, пояснил бизнесмен.
"Когда ты начинаешь "шокать", и дальше такой диалог: - А ты из Украины? - Да. - Да не, мы как-то не очень хотим работать на украинца", - рассказал Ляхов.