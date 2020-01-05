Вс, 5.01.2020
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  • Украинский стоматолог, переехавший в Таллинн: Эстонию как вариант никогда не рассматривал

Украинский стоматолог, переехавший в Таллинн: Эстонию как вариант никогда не рассматривал

Стоматолог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Одним из героев четвертой серии документального фильма Александра Хоботова "Украинцы в Эстонии. Новые жители" стал стоматолог Дмитрий Дзюба, который приехал в Эстонию пять лет назад из Запорожья, пишет Rus.ERR.

"Но как-то раз жена поехала в гости к родственнице в Тапа. Ей все там понравилось, было так здорово, чисто, аккуратно и люди приветливые. После этого решили, что почему бы и не узнать, нужны ли там стоматологи", - вспоминает Дзюба.

По словам Дзюбы, за пять лет он уже оброс знакомыми и появилось много привычных мест, и теперь он уже не уверен, что потом захочет уехать куда-то еще.

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