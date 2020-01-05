Украинский стоматолог, переехавший в Таллинн: Эстонию как вариант никогда не рассматривал

"Но как-то раз жена поехала в гости к родственнице в Тапа. Ей все там понравилось, было так здорово, чисто, аккуратно и люди приветливые. После этого решили, что почему бы и не узнать, нужны ли там стоматологи", - вспоминает Дзюба.