Иран объявил о выходе из ядерной сделки

Иран вместе с тем собирается и далее сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран также заявляет, что готов вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов.

Это решение Тегеран принял после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде и заявления президента США Дональда Трампа о готовности нанести удары по 52 объектам в Иране.

Тегеран готов продолжать переговоры с "пятеркой" подписантов СВПД, но предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство Сулеймани, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.