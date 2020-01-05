Пн, 6.01.2020
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Российская молодежная сборная в драматичном финале проиграла Канаде

Canada's Dylan Cozens, right, celebrates after scoring his sides first goal past Russia's goaltender Amir Miftakhov, 2nd right, during the U20 Ice Hockey Worlds gold medal match between Canada and Russia in Ostrava, Czech Republic, Sunday, Jan. 5, 2020. (AP Photo/Petr David Josek)

ФОТО: Petr David Josek/AP

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею Россия проиграла Канаде 3:4.

Сборная России не выигрывала МЧМ с 2011, победив в  сверхдраматичном финале 5:3 сборную Канаду, в матче нового десятилетия сборные России и Канады показали такой же красивый и безбашенный хоккей, как и девять лет назад.

Первый период прошел без забитых шайб, но россияне упустили четыре большинства подряд, а канадцы пару раз попадали пару раз в каркас ворот Амира Мифтахова. Во второй двадцатиминутке россиянам удалось усилиями Александрова и Денисенко повести в счете 2:1, у канадцев отличился Дилан Козенс, однако особую тревогу внушали удаления россиян. Российская молодежка поиграла во втором периоде втроем против пятерых канадцев, причем удаления были умело спровоцированы канадцами.

В третьем периоде сборная России сумела провести третью шайбу в ворота Канады, но снова удаления позволили канадцам сравнять к 52-й минуте счет, 3:3. Победу канадцам принес проспект "Лос-Анджелеса", АКил Томас на 56-й минуте. Сборная Россия изо всех сил пыталась отыграться, но канадцы стояли у своих ворот стеной, да и удаления на последних минутах встречи снова подвели россиян.

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