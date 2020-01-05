Российская молодежная сборная в драматичном финале проиграла Канаде

Сборная России не выигрывала МЧМ с 2011, победив в сверхдраматичном финале 5:3 сборную Канаду, в матче нового десятилетия сборные России и Канады показали такой же красивый и безбашенный хоккей, как и девять лет назад.

Первый период прошел без забитых шайб, но россияне упустили четыре большинства подряд, а канадцы пару раз попадали пару раз в каркас ворот Амира Мифтахова. Во второй двадцатиминутке россиянам удалось усилиями Александрова и Денисенко повести в счете 2:1, у канадцев отличился Дилан Козенс, однако особую тревогу внушали удаления россиян. Российская молодежка поиграла во втором периоде втроем против пятерых канадцев, причем удаления были умело спровоцированы канадцами.