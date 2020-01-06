Власти Перу не хотят выдавать эстонок, осужденных за перевозку наркотиков

Советник по прессе Министерства иностранных дел Леэн Линдам подтвердила, что переговоры между Эстонией и Перу об обмене заключенными продолжаются.

В последний раз МИД направил ноту Перу 3 июля 2018 года. Эстония предлагала заключить соглашение о взаимном обмене осужденными. По сей день власти страны не ответили на это предложение.

«В этом году мы направим новую ноту», - сказала Линдам, а также добавила, что Эстония заинтересована в продолжении переговоров и заключении договора.

Седьмой год в Перу

4 октября 2013 года гражданки Эстонии Аннели Колк и Анне-Маарья Гросс были задержаны в Перу в аэропорту Куско, где они пытались пронести на борт самолета почти шесть килограммов кокаина.

В феврале 2014 года суд признал женщин виновными в хранении и перевозке наркотиков и приговорил каждую к восьми годам и восьми месяцам тюремного заключения. В худшем случае они выйдут на свободу в конце 2022 года.

Почетный консул помогает

Переговоры Эстонии с Перу продолжаются более пяти лет. Еще в 2014 году МИД заявлял, что они ждут заключения договора с властями Перу о передаче женщин Эстонии.

Поскольку у Эстонии нет представительства в Перу, МИД приходится поддерживать связь с осужденными женщинами при посредничестве резидирующего в Лиме почетного консула.

В настоящее время нет информации о том, как гражданкам Эстонии живется в перуанской тюрьме. По словам Линдам, этого требует защита личных данных, а также это обусловлено тем фактом, что данные о консульской помощи являются деликатными.

24 сентября 2014 года Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению проживавшего в Испании гражданина Нигерии, который завербовал эстонок Аннели Колк и Анне-Маарью Гросс и склонил их к перевозке наркотиков.

Суд приговорил Мозеса Улуата Тите за оборот большого количество наркотических веществ и подстрекательство к контрабанде к трем годам и четырем месяцам реального заключения.