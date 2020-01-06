Власти Перу не хотят выдавать эстонок, осужденных за перевозку наркотиков

В связи с нежеланием властей Перу заключить с Эстонией договор об обмене заключенными две гражданки Эстонии, осужденные за перевозку наркотиков, не могут вернуться на родину, чтобы отбывать здесь наказание.
Советник по прессе Министерства иностранных дел Леэн Линдам подтвердила, что переговоры между Эстонией и Перу об обмене заключенными продолжаются.
В последний раз МИД направил ноту Перу 3 июля 2018 года. Эстония предлагала заключить соглашение о взаимном обмене осужденными. По сей день власти страны не ответили на это предложение.
«В этом году мы направим новую ноту», - сказала Линдам, а также добавила, что Эстония заинтересована в продолжении переговоров и заключении договора.
Седьмой год в Перу
4 октября 2013 года гражданки Эстонии Аннели Колк и Анне-Маарья Гросс были задержаны в Перу в аэропорту Куско, где они пытались пронести на борт самолета почти шесть килограммов кокаина.
В феврале 2014 года суд признал женщин виновными в хранении и перевозке наркотиков и приговорил каждую к восьми годам и восьми месяцам тюремного заключения. В худшем случае они выйдут на свободу в конце 2022 года.
Почетный консул помогает
Переговоры Эстонии с Перу продолжаются более пяти лет. Еще в 2014 году МИД заявлял, что они ждут заключения договора с властями Перу о передаче женщин Эстонии.
Поскольку у Эстонии нет представительства в Перу, МИД приходится поддерживать связь с осужденными женщинами при посредничестве резидирующего в Лиме почетного консула.
В настоящее время нет информации о том, как гражданкам Эстонии живется в перуанской тюрьме. По словам Линдам, этого требует защита личных данных, а также это обусловлено тем фактом, что данные о консульской помощи являются деликатными.
24 сентября 2014 года Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению проживавшего в Испании гражданина Нигерии, который завербовал эстонок Аннели Колк и Анне-Маарью Гросс и склонил их к перевозке наркотиков.
Суд приговорил Мозеса Улуата Тите за оборот большого количество наркотических веществ и подстрекательство к контрабанде к трем годам и четырем месяцам реального заключения.
Правоохранительные органы вышли на Тите весной 2014 года. Начиная с 4 апреля он находится под стражей в Эстонии. В Эстонию он был доставлен из Испании.