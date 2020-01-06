Срез жизни и кусок торта на Новый год

Папаша добьётся служебного роста.

Папаша попросит весь зал кричать ему бис.

Папаша исполнит любой сыночка каприз.

Гриша уже настолько пресытился жизнью, что и капризов-то у него нет. Папаша-олигарх мог бы ему обеспечить хотя бы политическую карьеру, пристроить председательствовать в какую-нибудь партию (которую Гриша в кратчайший срок доведет до полного ничтожества), но 27-летнему красавцу этого не надо. Отчаявшийся отец жалуется на судьбу своей любовнице, режиссеру телевидения Анастасии (Мария Миронова), та приводит его к гениальному специалисту по прикладной психологии Льву Арнольдовичу (Иван Охлобыстин и в этой роли, как всегда, мудр, циничен и неотразим) – и Гришу, предварительно усыпив, переносят в русскую деревню 1860 года – за год до отмены крепостного права. Нужно ли сказать, что строительство деревни, найм статистов и обеспеченность территории скрытыми камерами оплатил безутешный отец.

Барский сапог попирает «холопа» Гришу (Милош Бикович). ФОТО: Кадр из фильма

Гриша, имевший в обычной жизни все права, превращается в того, кто не имеет ничего – бесправного холопа.

Казалось бы, мы имеем дело с классическим сюжетом: перевоспитание тяжким трудом богатого бездельника (или просто человека, ни разу не работавшего физически), волею случая попавшего в гущу простых, грубых, но сердечных (или, напротив, безжалостных) людей. С сюжетом, успешно испытанным хотя бы Джеком Лондоном (первая новелла из цикла «Смок Беллью» и роман «Морской волк») и Редьярдом Киплингом («Отважные капитаны»).

Но здесь совершенно иная природа конфликта.

Модернистское мировоззрение (а Джек Лондон и Редьярд Киплинг были, безусловно, модернистами) подразумевает, что соприкосновение с неизвестным прежде родом деятельности, которого ты по той или иной причине чурался, меняет мировоззрение человека – через раскрытие в нем неведомых ему самому возможностей. И, соответственно, облагораживает духовно. Но мы-то с вами живем в эпоху постмодернизма. И мыслим, и чувствуем иначе.

Деревня, выстроенная для перевоспитания мажора Гриши, имеет очень мало общего с русской деревней 1860 года. Историческая точность здесь совсем не нужна: Гриша окончил гимназию лет 10 назад, а как в наше время преподают гуманитарные науки и какими девственно неосведомленными выходят из школ выпускники, общеизвестно. Более того, особо трудиться Грише не приходится: нанятых статистов не принудишь к полевым работам, они, скорее, изображают неких абстрактных пейзан.

Задача, которую ставит Леонид Арнольдович, состоит в том, чтобы Гриша, пройдя через унижения, возмутился против того порядка вещей, при котором одни холопствуют, а другие помыкают ими.

И тут-то всплывает неожиданная проблема. В какой-то момент Гриша смиряется с существующим положением дел.

«Сын помещика» Алексей Дмитриевич (Кирилл Нагиев) в созданной для Гриши искусственной среде должен играть ту же роль, что Гриша играл в реальности. Бесчинствовать, хамить, драться в городе с полицией. Суд приговорил его к 20 ударам плетьми (чего быть, конечно, не могло: к дворянам телесных наказаний не применяли, но невежде Грише этого неоткуда знать). Барин (Олег Комаров) предлагает Грише вынести 20 плетей: кат, прибывший из города, в лицо барчука не знает. В награду мажору обещана вольная. Гриша героически переносит наказание, а когда является за вольной – к барчуку, так как старый барин в отъезде – тот всячески унижает «крепостного».

Отец и Леонид Арнольдович наблюдают эту сцену на экране монитора. «Ну возмутись, взбунтуйся, дай ему в морду!» - шепчут они. Но Гриша повинуется. «Я барин – ты холоп; ты барин – я холоп». Эту истину он – сам того не ведая – усвоил твердо. Потому что ген вседозволенности и ген холопства въелись в сознание человека не вчера и не позавчера, просто в какой-то момент они были преодолимы. Но деградировавшее общество воскресило этот менталитет.

Комедия должна заканчиваться благополучно. Если труд не способен исправить Гришу, то авторы прибегают к последнему доводу – любви. Гриша влюбляется в блондинку Лизу (Александра Бортнич здесь столь же бесцветна, сколь была бесцветна и в роли полоцкой княжны Рогнеды в «Викинге», и в роли авантюристки Люды в комедии «Миллиард», но сердцу не прикажешь, т.е. тут как раз прикажешь: прошла актриса кастинг – будь любезен влюбиться в ее героиню), Все средства исчерпаны – и Леонид Арнольдович переносит в условный 1860-й год столь же условное татаро-монгольское иго: хан грубо домогается Лизы, последнее сильно средство срабатывает, и в Грише, наконец, просыпается мужчина, борец, заступник…