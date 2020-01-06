Последняя минута принесла "Вашингтону" сверхволевую победу

Шесть матчей регулярного первенства прошли в Национальной хоккейной лиге минувшей ночью.
Сверхдраматичным вудался поединок "Вашингтона" и "Сан-Хосе" (5:4). "Акулы" вели к 36-й минуте 3:1, но к середине третьего периода "Кэпс" счет сравняли. Решающей в матче стала последняя минута встречи: сначала Логан Кутюр вывел "Акул" вперед 4:3, а затем Ти Джей Оши с передачи Евгения Кузнецова , набравшего очки в пяти матчах кряду, и Петер Врана принесли "Вашингтону победу".
Андрей Василевский снова признан первой звездой матча. На этот раз россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам в матче "Тампы" с "Каролиной" (3:1). Единственный бросок, перед которым Василевский капитулировал нанес россиянин Андрей Свечников, забросивший 18-ю шайбу в сезоне. Никита Кучеров отличился двумя результативными передачами.
Евгений Дадонов забросил четвертую шайбу в трех матчах подряд и помог "Флориде" обыграть "Питтсбург" 4:1. На счету Дадонова в этом сезоне 34 очка (18+16) в 42 матчах сезона НХЛ.
Результаты остальных встреч:
Миннесота – Калгари – 4:5 (3:2, 0:0, 1:2)
Чикаго – Детройт – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Анахайм – Нэшвилл – 5:4 (1:1, 3:1, 0:2)