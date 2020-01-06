Последняя минута принесла "Вашингтону" сверхволевую победу

Сверхдраматичным вудался поединок "Вашингтона" и "Сан-Хосе" (5:4). "Акулы" вели к 36-й минуте 3:1, но к середине третьего периода "Кэпс" счет сравняли. Решающей в матче стала последняя минута встречи: сначала Логан Кутюр вывел "Акул" вперед 4:3, а затем Ти Джей Оши с передачи Евгения Кузнецова , набравшего очки в пяти матчах кряду, и Петер Врана принесли "Вашингтону победу".

Андрей Василевский снова признан первой звездой матча. На этот раз россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам в матче "Тампы" с "Каролиной" (3:1). Единственный бросок, перед которым Василевский капитулировал нанес россиянин Андрей Свечников, забросивший 18-ю шайбу в сезоне. Никита Кучеров отличился двумя результативными передачами.

Евгений Дадонов забросил четвертую шайбу в трех матчах подряд и помог "Флориде" обыграть "Питтсбург" 4:1. На счету Дадонова в этом сезоне 34 очка (18+16) в 42 матчах сезона НХЛ.

Результаты остальных встреч:

Миннесота – Калгари – 4:5 (3:2, 0:0, 1:2)

Чикаго – Детройт – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)