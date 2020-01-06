Мини-сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 6 января, проходит 77-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Главную премию вечера - награду за лучшую драму - получила военно-историческая картина "1917" о двух британских солдатах во время Первой мировой войны. Ее снял Сэм Мендес, пишет DW.com.

Он также получил приз за лучшую по версии жюри режиссуру. В этой номинации он обошел режиссеров Квентина Тарантино с лентой "Однажды в… Голливуде", Мартина Скорсезе с "Ирландцем", а также Тодда Филлипса, снявшего "Джокера", и южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты".

Именно "Паразиты" - сатира на классовое неравенство в современном обществе, - стал лучшим фильмом на иностранном языке. В прошлом году лента получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Фильм Тодда Филлипса также не остался без внимания. Хоакин Феникс был признан лучшим драматическим актером за роль Джокера. Приз за лучшую женскую роль взяла акриса Рене Зеллвегер, сыгравшая в байопике о Джуди Гарленд "Джуди".

Картина "Однажды в Голливуде" режиссёра Квентина Тарантино, номинированная в пяти категориях, получила "Золотой глобус" как "Лучший фильм - комедия или мюзикл". Кроме того, лента получила награду в номинации "Лучший сценарий". За роль в картине Бред Питт стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший актер второго плана.

Приз за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле достался Тэрон Эгентону, сыгравшему британского музыканта Элтона Джона в картине "Рокетмен". На эту награду также претендовали Леонардо Ди Каприо, Дэниел Крейг, Роман Гриффин и Эдди Мерфи.

Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн. "Золотой глобус" она получила за роль в фильме "Брачная история" Ноа Баумбаха. Награды за лучшую женскую роль в комедии удостоена Аквафина, которая сыграла в фильме "Прощание".

"Золотой глобус" за телесериалы

Одну из главных наград в телеиндустрии как лучший драматический сериал достался "Наследникам", которых выпустил HBO. За роль в нем в номинации "Лучший актер драматического сериала" победил Брайан Кокс. Он обошел Кита Харингтона с ролью Джона Сноу в культовом сериале "Игра Престолов", Рами Малека и его "Мистер Робот", а также Тобиаса Мензиса, исполнившего роль герцога Эдинбургского Филиппа, и звезду сериала "Поза" Билли Портера. В 2020 много номинаций и наград получили фильмы, снятые и выпущенные стриминговым сервисом Netfix.

Лучшей драматической актрисой в телевизионном шоу названа Оливия Колман за роль в сериале "Королева". Лучшим комедийным сериалом было признано телевизионное шоу "Дрянь", сценарий к которому написала британка Фиби Уоллер-Бридж, исполнившая в нем главную роль. Она же стала и лучшей актрисой комедийного сериала.

Пятисерийный американский сериал "Чернобыль" телеканала HBO о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции году удостоен "Золотого глобуса" категории "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм". Снявшийся в нем Стеллан Скарсгорд получил приз за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале. Он исполнил роль одного из главных ликвидаторов аварии Бориса Щербина.