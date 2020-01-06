Новый год в Серии А начался со скандала

«Лацио» обыграл «Брешию» (2:1) в 18-м туре Серии А. Победный гол на 91-й минуте забил форвард Чиро Иммобиле, на его счету дубль в матче.

«Лацио» выиграл 9-й матч подряд в Серии А и повторил клубный рекорд. Единственный раз до этого римляне выдали подобную серию в сезоне-1998/99 под руководством Свена-Йорана Эрикссона.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» занимает третье место, отставая от лидеров – «Интера» и «Ювентуса» – на 3 очка.

Однако главные события в матчи происходили на трибунах Олимпийского стадиона Рима: как передаетSports.ru , в первом тайме болельщики римского клуба скандировали оскорбительные кричалки о расовой принадлежности нападающего "Брешии" Марио Балотелли и его семье. Балотелли сообщил об этом судье, игра была приостановлена на несколько минут.

После игры Марио раскритиковал фанатов в инстаграме.

«Фанаты «Лацио», которые сегодня были на стадионе, – позор вам!» – написал Балотелли.