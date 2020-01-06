В понедельник откроется отремонтированное здание Таллиннской немецкой гимназии

В понедельник откроет двери капитально отремонтированное здание Таллиннской немецкой гимназии по адресу Сютисте-теэ, 20.
Об этом сообщила пресс-служба столичной городской канцелярии, напомнив, что обновленное школьное здание состоит из трех корпусов, в одном из которых расположены учебные кабинеты, в другом – помещения для руководства и учителей, а также для уроков труда, и в третьем – спортивный зал, бассейн, актовый зал и столовая.
Вход в здание школы расширили, теперь входящих встречает светлый, двухэтажный атриум, в котором можно отдохнуть между уроками или провести концерт. Из атриума можно выйти во двор, оборудованный уличной мебелью и различными атрибутами для активного досуга.
Таллиннская немецкая гимназия - одна из городских школ, наиболее активно продвигающих спорт, для этой деятельности теперь созданы очень хорошие условия.
На первом этаже спортивного корпуса находятся бассейн, банный комплекс и раздевалки с выходом в бассейн и на стадион. На втором этаже – зал для игр в мяч и гардероб. Школьные залы можно использовать и для внеклассных мероприятий, вход в учебные помещения в это время закрыт для посторонних и находится под охраной.
Стоимость реновации составила 12,6 миллиона евро, здание спроектировала фирма ConArte OÜ, а работы осуществило предприятие RAMM Ehituse OÜ.