Пн, 6.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В понедельник откроется отремонтированное здание Таллиннской немецкой гимназии

В понедельник откроется отремонтированное здание Таллиннской немецкой гимназии

Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

В понедельник откроет двери капитально отремонтированное здание Таллиннской немецкой гимназии по адресу Сютисте-теэ, 20.

Об этом сообщила пресс-служба столичной городской канцелярии, напомнив, что обновленное школьное здание состоит из трех корпусов, в одном из которых расположены учебные кабинеты, в другом – помещения для руководства и учителей, а также для уроков труда, и в третьем – спортивный зал, бассейн, актовый зал и столовая.

Вход в здание школы расширили, теперь входящих встречает светлый, двухэтажный атриум, в котором можно отдохнуть между уроками или провести концерт. Из атриума можно выйти во двор, оборудованный уличной мебелью и различными атрибутами для активного досуга.

Таллиннская немецкая гимназия - одна из городских школ, наиболее активно продвигающих спорт, для этой деятельности теперь созданы очень хорошие условия.

На первом этаже спортивного корпуса находятся бассейн, банный комплекс и раздевалки с выходом в бассейн и на стадион. На втором этаже – зал для игр в мяч и гардероб. Школьные залы можно использовать и для внеклассных мероприятий, вход в учебные помещения в это время закрыт для посторонних и находится под охраной.

Стоимость реновации составила 12,6 миллиона евро, здание спроектировала фирма ConArte OÜ, а работы осуществило предприятие RAMM Ehituse OÜ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ