Галерея ⟩ Завершен ремонт Таллиннской немецкой гимназии

Новое школьное здание состоит из трех корпусов, в одном из которых расположены учебные кабинеты, в другом – помещения для руководства и учителей, а также для уроков труда, а в третьем – спортивный зал, бассейн, актовый зал и столовая. Вход в здание школы расширили, теперь входящих встречает светлый, двухэтажный атриум, в котором можно отдохнуть между уроками или провести концерт. Из атриума можно выйти во двор, оборудованный уличной мебелью и различными атрибутами для активного времяпрепровождения.

Таллиннская немецкая гимназия - одна из городских школ, наиболее активно продвигающих спорт, для этой деятельности теперь созданы очень хорошие условия. На первом этаже спортивного корпуса находятся бассейн, банный комплекс и раздевалки с выходом в бассейн и на стадион. На втором этаже – зал для игр с мячом и гардероб. Школьные залы можно использовать и для внеклассных мероприятий, вход в учебные помещения в это время закрыт для посторонних и находится под охраной.