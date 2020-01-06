Трамп грозит Ираку жесткими санкциями за вывод войск США

В частности, речь идет о требовании вывести американские войска из страны. По его словам, санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими по сравнению с новыми ограничительными мерами в адрес Ирака, пишет DW.com.

США также не выведут военных, пока Багдад не возместит стоимость объектов, включая военно-воздушную базу, построенную на средства Соединенных Штатов, отметил американский президент.

Парламент Ирака 5 января на экстренном заседании проголосовал за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". По этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено. Иракское правительство после голосования в парламенте уже разрабатывает шаги и правовые меры по выводу войск США из страны.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов таким решением разочарованы и просят правительство Ирака его переосмыслить с учетом важности прочного партнерства двух стран в сфере экономики и безопасности, а также поскольку продолжение борьбы с "Исламским государством" входит в общие интересы. В настоящий момент в стране находятся около 5000 американских солдат.

Трамп также снова пообещал серьезное возмездие Ирану, в случае если он начнет атаки в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Он подтвердил также готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.