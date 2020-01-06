Эстонский журналист сравнил ситуацию вокруг Sputnik с убийством иранского генерала

На комментарий ведущего о том, что Киселев не является владельцем МИА «Россия сегодня», а по сути лишь исполняет роль наемного менеджера, Тоомас Сильдам напомнил, что тот в любом случае находится под европейскими санкциями, передает Rus.ERR .

«Эстонские власти трактуют ситуацию так: если Киселев находится под санкциями, значит все те, кто на него работают, должны свою деятельность прекратить. Но я очень хорошо понимаю: по сути это такой же спор, который возник вокруг США, которые нанесли в Багдаде ракетный удар по иранскому генералу. Некоторые говорят, что было нарушение международного права, некоторые же уверяют, что действия Америки - это ее самооборона», - сказал Тоомас Сильдам, добавив, что то же самое и с Киселевым: в некоторых странах Sputnik работает спокойно.