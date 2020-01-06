Чтобы продлить праздники: в Таллинне, Йыхви и Тарту выступит российский «Вивальди – оркестр»

В первом отделении публику ждут произведения популярной академической классики. Среди авторов тут А.Вивальди и В.А.Моцарт, К.В.Глюк и И.Брамс, Ж.Бизе и Р.Щедрин, И.Штраусс-сын и Ж.Оффенбах, а также джазовые обработки классических сочинений, созданных такими великими джазменами XX века как Гленн Миллер, Томми Дорси, Дюк Эллингтон. В этих джазовых обработках вы услышите сочинения П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, Дж.Верди, И.Брамса, Ф.Шопена.

Второе отделение посвящено композициям и шлягерам, входившим в репертуар знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира 30-50-х годов прошлого столетия. Это направление в творчестве «Вивальди – оркестра» стало одной из визитных карточек коллектива.

Здесь, в частности, широко представлены наиболее яркие номера из программ оркестров Берта Эмброуза и Берта Шефтера, Жоржа Буланже и Марека Вебера, Барнабаса фон Гецци и Тео Рейтера, Александра Цфасмана и Артура Полонского.

Многие номера и первого, и второго отделений концерта носят ярко выраженный театрализованный характер. Многие из них сегодня можно услышать только на концертах «Вивальди – оркестра» Светланы Безродной.

Российский государственный академический «Вивальди – оркестр» был основан в 1989 году Народной артисткой России Светланой Безродной, известной скрипачкой и прославленным педагогом.

«Вивальди – оркестр» – коллектив, единственный в своем роде на российской сцене: в его составе только представительницы прекрасного пола. Светлана Безродная не скрывает, что и состав, и название оркестра были навеяны творчеством великого Антонио Вивальди. «Вивальди – оркестр» – своего рода «ремейк» женского оркестра, созданного Вивальди при монастыре Сан Пиета в Венеции в начале ХVIII века.

Солист оркестра и ведущий концерта Сергей Полянский (баритон) исполнит вокальные номера, сделавшие в свое время знаменитыми Леонида Утесова и Петра Лещенко, Владимира Бунчикова и Павла Михайлова, Юрия Морфесси, Константина Сокольского и других великих русских артистов той далекой «патефонной» эпохи.