Аарне Сеппель: иллюзия бесплатного основного образования

Знакомый учитель как-то сказал, что цветные карандаши, ножницы, клей и все, что входит в состав коробки для изобразительного искусства являются учебными материалами, а потому школа должна выдавать их родителям бесплатно. Как отец двух ходящих в школу детей я, конечно, с таким не сталкивался. Почему-то девочки по-прежнему должны вязать шарфы, носки и перчатки. Развитие мелкой моторики это, конечно, хорошо, но спицы и нитки девочкам должны купить сами родители. Хорошо еще, что для лопат не нужно закупать для школы древесину.

Уроки кулинарии заслуживают одобрения, поскольку учат детей практическим навыкам, но снова: все продукты должны покупать родители.

Уроки физкультуры – это тоже место, где бесплатно ничего не получишь. В плане могут быть прыжки на батутном центре, катание на коньках или на лыжах. Суммы, конечно, небольшие: один раз три, четыре или пять евро. Желание учителя предложить детям разноплановые уроки тоже можно понять.

Когда я задал школе вопрос, мне ответили, что все это добровольно, а после уроков можно вместо платного урока провести бесплатный. Повторю еще раз: урок по расписанию является платным, а после уроков – бесплатно. В действительности учитель и руководство школы все понимают. Что тут шутить?

Траты не такие большие, и бедные родители найдут эти евро. В то же время за год собирается весьма внушительная сумма. Родители чаще всего со школой не спорят. Но у школы есть бюджет и директор, который управляет так, как считает лучшим. Чаще всего есть и зависимость от местного самоуправления.