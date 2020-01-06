Фото ⟩ Невнимательность за рулем привела к столкновению BMW и Volvo

Сегодня, 6 января, около 7:45 центр тревоги получил сообщение, что на втором километре шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Вардья (волость Вильянди) произошла авария: столкнулись легковые автомобили BMW и Volvo.
Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск рассказал порталу Sakala, что, по первоначальным данным, ДТП произошло из-за невнимательности, когда водитель одного автомобиля выехал другому наперерез.
В обеих машинах находились только водители, медики осмотрели их на месте происшествия и, к счастью, травм не зафиксировали. Водители были трезвы. Они достигли между собой соглашение относительно виновника аварии и обратятся в страховые службы.