Дочь Сулеймани предрекла мрачное будущее семьям американских солдат на Ближнем Востоке

Гибель иранского генерала Касема Сулеймани не принесет успокоения его врагам, сказала в понедельник дочь военачальника Зейнаб на траурной церемонии в Тегеране.
"США должны осознавать, что убийство Сулеймани приведет к пробуждению региона. Враги все еще боятся погибшего Сулеймани", - заявила она.
"Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей", - добавила Зейнаб Сулеймани.
Командующий иранским спецподразделением "Кудс" Сулеймани, заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще восемь человек 3 января стали жертвами американского авиаудара близ багдадского аэропорта.