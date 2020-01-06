В Кении при нападении боевиков на американскую базу погибли трое военных

Как уточняется в пресс-релизе, нападение было совершено на военную базу кенийских вооруженных сил в районе аэродрома Мэнда-бэй. При этом ранения получили еще двое военнослужащих США, передает Newsru.com.

Нападавшим, которые были вооружены стрелковым оружием, удалось проникнуть на территорию базы и повредить шесть гражданских воздушных судов, которые находились на аэродроме. Совместно с кенийскими военными атаку удалось отбить. О потерях среди боевиков не сообщается.

Нападение на военную базу, которую США контролируют совместно с властями Кении, произошло утром 5 января. Изначально власти утверждали, что на самой базе никто не погиб, а экстремисты потеряли четырех человек убитыми, пишет Daily Nation.

Утверждалось, что боевики прибыли со стороны населенного пункта Хинди, расположенного неподалеку от военной базы. Перед нападением они отключили подачу электричества.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида"*. Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

#KenyanTraffic #Kenya #lamu @KenyanTraffic

SUSPECTED Al-Shabaab militants launch a 4AM attack on the Manda-Magogoni naval base in Lamu. Heavy exchange of fire ongoing. Lamu County Commissioner Irungu Macharia confirms. pic.twitter.com/13q5YwfnXi — Mashru (@Levimashru) January 5, 2020