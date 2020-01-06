Пн, 6.01.2020
Принадлежность к той или иной группе не делает нас противниками. Разные интересы, разное отношение к настоящему и будущему – это всегда ценность. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Кавани сменит Париж на Мадрид, Боатенг пополнит ряды "Арсенала"

Кавани сменит Париж на Мадрид, Боатенг пополнит ряды "Арсенала"

Эдинсон Кавани

ФОТО: VALERY HACHE / AFP

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает Sports.ru.

По информации Sky Sport Italia, руководство мадридской команды приняло решение дождаться истечения срока контракта уругвайца с парижанами и подписать его летом свободным агентом.

Сообщается, что «Атлетико» уже договорился с Кавани, предложив ему 2-летний контракт. 

Ранее клубы пытались договориться о переезде нападающего в Ла Лигу уже в январе, однако возникли сложности. «ПСЖ» будет трудно найти замену форварду, а мадридцы хотят разгрузить зарплатную ведомость с помощью продажи хавбека Тома Лемара. 

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Кавани сыграл 8 матчей и забил 2 гола. Осеннюю часть сезона он преимущественно пропустил из-за травмы. 

«Арсенал» интересуется защитником «Баварии» Джеромом Боатенгом.  

По данным Sky Germany, «канониры» сейчас уточняют информацию по поводу суммы трансфера, возможности аренды и зарплаты игрока.

«Бавария» готова отпустить футболиста в этом месяце примерно за 15 миллионов евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ