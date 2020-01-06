Кавани сменит Париж на Мадрид, Боатенг пополнит ряды "Арсенала"

По информации Sky Sport Italia, руководство мадридской команды приняло решение дождаться истечения срока контракта уругвайца с парижанами и подписать его летом свободным агентом.

Сообщается, что «Атлетико» уже договорился с Кавани, предложив ему 2-летний контракт.

Ранее клубы пытались договориться о переезде нападающего в Ла Лигу уже в январе, однако возникли сложности. «ПСЖ» будет трудно найти замену форварду, а мадридцы хотят разгрузить зарплатную ведомость с помощью продажи хавбека Тома Лемара.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Кавани сыграл 8 матчей и забил 2 гола. Осеннюю часть сезона он преимущественно пропустил из-за травмы.

«Арсенал» интересуется защитником «Баварии» Джеромом Боатенгом.

По данным Sky Germany, «канониры» сейчас уточняют информацию по поводу суммы трансфера, возможности аренды и зарплаты игрока.